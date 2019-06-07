Евгений Бай, специально для haqqin.az 7 июня 2019, 23:23

Итак, американский спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об официальном закрытии дела о российском вмешательстве в выборы США 2016 года. Результаты расследования спецпрокурора показали, что команда Мюллера не выявила сговора Трампа с Россией, хотя и обнаружила признаки вмешательства Москвы в выборы. Трамп, комментируя доклад Мюллера, заявил, что он подтверждает его невиновность.

Удобный партнер для Москвы Эта новость была встречена в Москве c вполне понятным удовлетворением. И из этого никто не собирается делать секрета. По мнению большинства российских политиков и политологов, теперь ничто уже не мешает Трампу с успехом бороться за переизбрание на выборах 2020 года. Более того, московские журналисты и эксперты-американисты считают, что у Трампа есть хорошие шансы победить на этих выборах. Но самое любопытное, что Кремль, похоже, будет рад этой победе Трампа, потому что считает его "удобным партнером" для Владимира Путина. "Трамп является безусловным фаворитом на данный момент (на выборах), - пишет один из самых известных российских американистов Михаил Таратута. - Для наших отношений с Америкой, наверное, это было бы не худшим исходом".

В этом на первый взгляд видится парадокс: ни один американский президент в послевоенной истории не принял столько санкций против России, как Дональд Трамп. Каждый саммит между двумя президентами - от Гамбурга до Хельсинки - приводил лишь к все большему обострению двусторонних отношений. Московские комментаторы даже шутят на эту тему, мол, президентам лучше не встречаться тет-а-тет, ибо ни один вопрос в таком формате не только не решается, а, наоборот, обрастает все новыми противоречиями. "Экономика, глупец!" Трамп оказался абсолютным неофитом в сфере внешней политики. Эта сфера никогда не была сильным коньком американских лидеров. Исключение составлял разве что Ричард Никсон, который считается одним из самых интеллектуальных президентов США. Но Трамп оказался одним из самых неподготовленных к принятию внешнеполитических решений. Он умудрился испортить отношения с ключевыми союзниками в Западной Европе. Его торговая война с Китаем поставила на уши весь мир. Бессмысленная идея о строительстве стены на границе с Мексикой и жесткие антииммигрантские законы разрушили альянс с латиноамериканскими демократиями. Америка при Трампе ведет опасную игру с иранскими аятоллами, но при этом продолжает, несмотря на отсутствие всякого прогресса, малоперспективные переговоры с северокорейским Кимом. Но в Москве не без оснований считают, что Трамп имеет солидную внутриполитическую поддержку благодаря стабильному состоянию американской экономики. "Экономика, глупец!" (Economy Stupid!) - как говорил Джеймс Карвайл, один из ключевых советников президента Билла Клинтона, объясняя победу своего босса в 1992 году над Джорджем Бушем-старшим. Несмотря на то, что Трампа ненавидит значительная часть населения, особенно в либеральной Калифорнии и на северо-востоке страны, несмотря на жесткое противостояние ему "четвертой власти" в лице сильнейших газет Америки, а теперь еще и нижней палаты Конгресса, оказавшейся под контролем демократов, Трамп сумел сделать то, что в конечном итоге более всего определяет успех любого президента. "Вершиной его экономической политики стала налоговая реформа, - говорит Таратута. - Снизив налоги на бизнес, он придал экономике мощное ускорение. А в результате мы видим устойчивый рост ВВП на уровне более 3%, рекордное сокращение безработицы до 3,6%. Мы видим и некоторый рост доходов после 40 лет стагнации. Мы видим, как благодаря появлению новых рабочих мест стали оживать некогда депрессивные регионы. Все это - мощнейшие активы Трампа, вполне способные перевесить чашу промахов на весах его переизбрания".

А что же в лагере демократов? Там в одном лагере - традиционные демократы, взгляды которых отражает потенциальный кандидат от их партии Джо Байден. С другой - "прогрессист" Сандерс, который своими социалистическими идеями пытается завладеть умами университетских студентов, изрядно подуставших от "капиталистического разврата". За Сандерсом тянется полторы дюжины других кандидатов, таких как Элизабет Уоррен, которая соревнуется с Сандерсом в своей приверженности к левым идеям. Но и традиционалист Джо Байден также не выглядит сильным кандидатом. Он в глазах российских политологов старая, отыгранная карта. На момент инаугурации в случае победы ему будет 78 лет – в Белый дом в таком возрасте президент еще не вступал. Российские букмекеры считают, что в случае, если Трампу будет противостоять именно Байден, первый победит с 90-процентной вероятностью. Кое-кто уверяет российскую публику, что в этом-то и заключается "дьявольское везение" Путина – ему противостоит американский президент, который, будучи по российскому определению "крепким хозяйственником", в сфере внешней политики априори был бы менее компетентен, чем он сам…

Система рухнет к 2024 году Один из парадоксов политического момента - Россия явно сползает в рецессию. Рост ВВП замедлился до едва различимых 0,5%. На этот полупроцентный рост ВВП, конечно, можно было бы и не обращать особого внимания. Бывало и хуже. Плохо другое. Общепринятая схема признания факта рецессии – если экономический рост замедляется два или три квартала подряд. А российская экономика замедляется уже два квартала подряд. Экономисты Bloomberg предсказали России рецессию еще в ноябре прошлого года. И называли причины: низкая производительность труда, слабая инвестиционная активность, сокращение трудоспособного населения и, конечно, санкции Запада. "В последнее время социологи констатируют: люди все больше чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Причины тому во многом экономические – в частности, продолжающееся падение уже несколько лет подряд доходов населения”, - пишет российское издание Gazeta. Этот "социальный пессимизм" страны отражается и на отношении населения к правящим силам. Мудрено ли, что аналитики все чаще предсказывают мощные политические потрясения, которые будут проявляться в росте социальной и политической активности людей, в митингах протеста, различных акциях неповиновения. Политологи предсказывают, что произойдет это к 2024 году. То есть к окончанию президентского срока Владимира Путина.

Три главные победы России над США Однако нельзя не сказать об одной важной особенности текущего момента - неудачи во внутренней политике компенсируются победами на внешнеполитическом фронте. Ряд зарубежных изданий, которых трудно заподозрить в ангажированности Кремлем, отмечают, что Путин, у которого нет таких успехов, как у Трампа в экономике, переигрывает последнего во внешней политике. Например, испанская газета El País опубликовала статью, в которой перечислила три главные победы России над Соединенными Штатами. Первой из них стало присоединение Крыма, чему США попросту не смогли помешать. Вторым ключевым успехом лидера РФ стало поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах в Штатах в 2016-м, благодаря чему к власти в стране пришел «удобный для Москвы» Дональд Трамп. Планируемый выход военного контингента США из Сирии стал заключительным важным успехом Путина в его "списке побед". Прокремлевские эксперты, разумеется, согласны с этими выводами, хотя и не признают вмешательства Москвы в американские выборы. «Если говорить о Сирии, то как понять, почему американцы два года бомбили эту страну, а ИГИЛ только расширялось, и лишь когда пришли воздушно-космические силы РФ вопрос с так называемым «халифатом» был решен», - задается вопросом преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Новая роль России Известный российский политолог Глеб Павловский, который в свое время был советником администрации президента Путина (до 2011 года), но в последние годы занимающий в целом критические позиции по отношению к власти, согласен с тем, что ситуация входит в полосу транзита. Кремль, по его словам, поглощен транзитом российской Системы из региональной в мировую государственность. В глобальную платформу присутствия, просачивания и влияния в любых регионах мира. То, что происходит в Донбассе, в Сирии или в ЦАР, не эксцесс личной власти. Это и есть модель nation building России.