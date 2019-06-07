Сокамерник Ассанжа тайно снял его на видео

Видео появилось на сайте российского видеоагентства Ruptly (является частью RT). На ней основатель WikiLeaks разговаривает с другим мужчиной и перемещается из коридора в небольшую комнату. Ruptly уточняет, что на кадрах Ассанж общается с заключенным, пишет РБК.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в британской тюрьме Белмарш, попал на видео. Запись была сделана его сокамерником.

На видео заметен в том числе интерьер камеры Ассанжа: там находится кровать с тонким синим матрасом, стеллаж и окно со шторкой.

Западные СМИ об этих кадрах не сообщают. Ruptly называет их эксклюзивными. Когда именно они были сделаны, агентство не уточняет, предполагая, что видео снимали до того, как на прошлой неделе Ассанж был переведен в медицинское отделение тюрьмы.

Согласно наложенной на видео дате, запись производилась 7 июля 2017 года. Ruptly такое расхождение объясняет неправильной настройкой записывающего устройства.