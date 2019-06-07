Согласно информации, Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что Анкара может «изменить курс по ракетной системе С-400» до 31 июля, пишет Bloomberg.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.

«И.о. главы Пентагона сообщил своему турецкому коллеге, что США к 31 июля положат конец участию Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением союзника по НАТО не отказываться от покупки российской системы ПВО», - пишет агентство.

«Вместе с угрозой безопасности платформ, таких как F-35, закупки Турцией С-400 будут мешать расширению и поддержке сотрудничества с США и НАТО, приводить к стратегической и экономической чрезмерной зависимости Турции от России, подрывать очень способную оборонную промышленность Турции и амбициозные цели экономического развития», – цитирует письмо Шанахана агентство.

В мае США выдвигали Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400. Москва в свою очередь назвала такие требования США к Турции «непозволительными».