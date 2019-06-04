Лукашенко призвал «не ползать на коленях» перед Москвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен тем фактом, что Минск в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» может получить компенсацию в размере всего лишь 20 миллионов долларов, в то время как международные партнеры России требуют от нее до 800 миллионов.

«Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 миллионов долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, нам 20 миллионов долларов», — заявил президент Беларуси в ходе визита на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.