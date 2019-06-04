МИД РФ: Без Ирана конфликт в Сирии не решить

Россия, Иран, Сирия и Израиль продолжают обмениваться информацией по ситуации на Ближнем Востоке, рассказала журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет EvrAzia Daily.

По словам Захаровой, в этом регионе особую роль играет Иран: «Без участия Ирана глобальные региональные проблемы решаться не могут, мы об этом говорили».

Представитель МИД также уточнила, что Россия, пытаясь помочь установить добрососедские отношения между странами на Ближнем Востоке, напрямую общается с представителями Ирана, Сирии и Израиля.

«Самая главная задача — обеспечение, я не могу сказать полной, потому что это тема глобальная, но все-таки победы на всей территории Сирии над терроризмом и возвращения там нормальной жизни», — сказала Захарова.