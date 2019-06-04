На фоне торговой войны Си Цзиньпин назвал Трампа «другом»
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал президента США Дональда Трампа своим другом, передает РБК.
Председатель КНР отметил, что Пекин не заинтересован в полном отрыве от Вашингтона, такой же точки зрения придерживаются и американские партнеры.
«Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в этом в разрыве отношений не заинтересован», — сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин также заявил, что, несмотря на торговые споры, Китай и США тесно связаны: стороны объединяют торговые отношения и инвестиционные потоки.