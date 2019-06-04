Между Будапештом и Бухарестом разгорается дипломатический скандал. В четверг на одном из румынских военных кладбищ произошли массовые столкновения между представителями местной венгерской общины и румынами, которые попытались провести здесь поминальную службу, передает Euronews.

В День героев, который отмечается в Румынии 6 июня, около тысячи человек - в национальных костюмах и с флагами в руках - пришли на кладбище в коммуне Валя-Узулуй почтить память солдат, погибших в Первой и Второй мировых войнах. Около 300 венгров решили им помешать: некрополь - предмет территориального спора между соседними коммунами с разным этническим составом.