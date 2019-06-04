Арестованы все участники смертельной драки со спецназовцем ГРУ Егиазарян, Ходжанян, Манукян...
Суд в Московской области арестовал гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна — фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Как передает ТАСС, данное решение принял судья Анатолий Мордахов, санкционировавший до 2 августа арест Егиазаряна. Ранее Мордахов на тот же срок отправил в СИЗО и других фигурантов уголовного дела. Среди них обвиняемый в убийстве Сергей Ходжанян, Рудик Манукян, Артур Акобян и Сурен Маркосян (все трое граждане России) и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, которые обвиняются в хулиганстве.
Все подсудимые не признали своей вины.
В пятницу Следственный комитет РФ задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве Белянкина, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.
В ночь на 2 июня Никита Белянкин попытался разнять дерущихся у кафе, заступаясь за мужчину, которого били несколько человек. Он произвел один выстрел вверх из травматического пистолета, после чего один из участников драки нанес ему удар ножом в сердце, от которого экс-спецназовец скончался на месте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.