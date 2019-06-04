Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал гостем на свадьбе футболиста лондонского клуба «Арсенал» Месута Озила, сообщает Daily Mail.

Хавбек «Арсенала» женился на своей избраннице Амине Гюльше в Стамбуле в компании семьи и множества друзей.

Ранее стало известно, что Озил пригласил Эрдогана на свадьбу и предложил ему быть на ней свидетелем. Эрдоган произнес речь на церемонии бракосочетания и пожелал Озилу и его супруге долгих лет в браке.

Озила и Эрдогана связывают дружеские отношения. Спортсмен в прошлом году подарил политику футболку «Арсенала» с автографом, после чего в руководстве сборной Германии задались вопросом о включении Озила в заявку на чемпионат мира. 30-летний Озил завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018.