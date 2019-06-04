Эрдоган стал свидетелем на свадьбе футболиста «Арсенала» Видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал гостем на свадьбе футболиста лондонского клуба «Арсенал» Месута Озила, сообщает Daily Mail.
Хавбек «Арсенала» женился на своей избраннице Амине Гюльше в Стамбуле в компании семьи и множества друзей.
Ранее стало известно, что Озил пригласил Эрдогана на свадьбу и предложил ему быть на ней свидетелем. Эрдоган произнес речь на церемонии бракосочетания и пожелал Озилу и его супруге долгих лет в браке.
Озила и Эрдогана связывают дружеские отношения. Спортсмен в прошлом году подарил политику футболку «Арсенала» с автографом, после чего в руководстве сборной Германии задались вопросом о включении Озила в заявку на чемпионат мира. 30-летний Озил завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018.
Video: Mesut Özil & Amine Gülse got married with Turkey president Recep Tayyip Erdogan & his wife, Emine, as witnesses at the ceremony in Istanbul. #afc pic.twitter.com/S4ir8YnQUJ— afcstuff (@afcstuff) 7 июня 2019 г.
Кроме того, Месут Озил со своей невестой оплатят операции для тысячи детей из бедных семей по всему миру. 30-летний хавбек вместе с невестой решили отказаться от получения традиционных подарков и попросили гостей сделать пожертвования на благотворительность в фонд, который финансирует детские операции в развивающихся странах.
В 2014 году Озил пожертвовал свои премиальные за ЧМ-2014 – примерно 240 000 фунтов – на оплату операций для 23 бразильских детей.