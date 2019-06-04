Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию отчетливо продемонстрировал желание сторон противостоять растущим экономическим амбициям США. Ограничительные санкции Вашингтона в виде многочисленных санкций против России и таможенных пошлин на китайский импорт на сотни миллиардов долларов, кажется, вынуждают эти страны объединить свои усилия против надвигающейся на них разрушительной волны. С этой целью стороны добиваются сближения во всех сферах экономического сотрудничества, в том числе желают хотя бы частично избавиться от давления на их внутреннюю экономику американского доллара, давно ставшего мировой валютой со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но сегодня, кажется, ситуация уже начинает меняться коренным образом. Россия и Китай подпишут соглашение о возможности взаиморасчетов в национальных валютах. Распоряжение правительства России о подписании соответствующего соглашения с китайской стороной размещено на портале правовой информации. По проекту соглашения "расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)". При этом хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают валюты платежа и способы расчетов.

Путин слишком опытный политик, и не станет случайно ставить на первое место во взаимоотношениях двух великих держав переход во взаиморасчетах на национальные валюты. Слишком уж увлеклась долларизацией глобальная экономика. И сегодня американский доллар превратился не только в один из важнейших инструментов мировой экономики, но стал и своеобразным бичом для нее, которым умело управляет Белый Дом. Но слишком глубоко внедрился в глобальную экономику доллар, чтобы так легко от него отказаться. Что говорить о других странах, когда даже следующие за США по масштабам экономики Китая и России уже который год говорят об этом на самом высоком уровне, но добиться больших успехов пока не могут.

Президент Владимир Путин после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай будут развивать практику расчетов в национальных валютах. Уже заключены межправительственные соглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют глубокие взаимные интересы.

Проект соглашения предполагает, что Москва и Пекин помогут работе национальных платежных систем, имея в виду проведение расчетов в национальных и других валютах. "Стороны углубляют сотрудничество в области национальных систем платежных карт и в рамках законодательства России и Китая оказывают поддержку коммерческим банкам в принятии ими самостоятельного решения о присоединении к платежной системе, действующей в государстве другой стороны", - отмечено в проекте соглашения.

Москва и Пекин намерены развивать взаиморасчеты в национальных валютах, поощрять и расширять использование нацвалют, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов. Стороны примут меры по устранению барьеров, возникающих при осуществлении расчетов в нацвалютах. Кроме того, Москва и Пекин намерены "активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов" двух стран. А чтобы яснее представить себе масштабы, охватываемые соглашением, достаточно отметить, что товарооборот между Россией и Китаем достиг в 2018 г. 108 млрд. долларов.

Да, изменение ситуации в мире принуждает стороны, ставшие основными жертвами необдуманной политики США, повысить динамику отношений в новых условиях. Россия и Китая договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в политической сфере, в сфере безопасности, практическом сотрудничестве, гуманитарных обменах и международном взаимодействии. В сфере международного взаимодействия стороны будут выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве, осуждать стремление отдельных стран к присвоению права определять целесообразность и допустимые параметры законного сотрудничества между другими государствами, а также к манипулированию требованиями глобального режима нераспространения для оказания давления на неугодные им страны.

Не трудно понять, что в данном случае речь идет о США и развязывании ими торговой войны. Критика действий Вашингтона еще более явно выражена в подписанном Путиным и Цзиньпинем совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. РФ и КНР отметили "крайне опасные действия отдельных государств", в виде попыток давления на другие страны, отказа от существующих соглашений и развития системы глобальной противоракетной обороны, которая есть только у США.

Россия и Китай с тревогой отмечают крайне опасные действия "отдельных государств", которые, исходя из собственной геополитической и даже коммерческой выгоды, разрушают или изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. Особо отмечается, что ядерным державам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, уменьшить угрозу ядерной войны. И вообще, эксперты отмечают, что это – одно из наиболее резких совместных заявлений Москвы и Пекина в адрес Вашингтона,

А доллар, между тем, действительно постепенно теряет свою долю на мировом рынке. И это касается не только китайской и российской экономик. Россия, Китай, Турция, Иран и многие другие страны в настоящее время увеличивают свою долю в евро. В их число, конечно же, входит и Европа. И чем сильнее в международной торговле закручивает гайки президент Дональд Трамп, тем больше стран склоняется в сторону отказников от гнета доллара. А доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. И это, подчеркнем еще раз, касается не только России или Китая, но и всего мира.