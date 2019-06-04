Россия и Китай избавляются от доллара наш комментарий
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию отчетливо продемонстрировал желание сторон противостоять растущим экономическим амбициям США. Ограничительные санкции Вашингтона в виде многочисленных санкций против России и таможенных пошлин на китайский импорт на сотни миллиардов долларов, кажется, вынуждают эти страны объединить свои усилия против надвигающейся на них разрушительной волны. С этой целью стороны добиваются сближения во всех сферах экономического сотрудничества, в том числе желают хотя бы частично избавиться от давления на их внутреннюю экономику американского доллара, давно ставшего мировой валютой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Президент Владимир Путин после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай будут развивать практику расчетов в национальных валютах. Уже заключены межправительственные соглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют глубокие взаимные интересы.
Путин слишком опытный политик, и не станет случайно ставить на первое место во взаимоотношениях двух великих держав переход во взаиморасчетах на национальные валюты. Слишком уж увлеклась долларизацией глобальная экономика. И сегодня американский доллар превратился не только в один из важнейших инструментов мировой экономики, но стал и своеобразным бичом для нее, которым умело управляет Белый Дом. Но слишком глубоко внедрился в глобальную экономику доллар, чтобы так легко от него отказаться. Что говорить о других странах, когда даже следующие за США по масштабам экономики Китая и России уже который год говорят об этом на самом высоком уровне, но добиться больших успехов пока не могут.
Но сегодня, кажется, ситуация уже начинает меняться коренным образом. Россия и Китай подпишут соглашение о возможности взаиморасчетов в национальных валютах. Распоряжение правительства России о подписании соответствующего соглашения с китайской стороной размещено на портале правовой информации. По проекту соглашения "расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)". При этом хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают валюты платежа и способы расчетов.
Проект соглашения предполагает, что Москва и Пекин помогут работе национальных платежных систем, имея в виду проведение расчетов в национальных и других валютах. "Стороны углубляют сотрудничество в области национальных систем платежных карт и в рамках законодательства России и Китая оказывают поддержку коммерческим банкам в принятии ими самостоятельного решения о присоединении к платежной системе, действующей в государстве другой стороны", - отмечено в проекте соглашения.
Москва и Пекин намерены развивать взаиморасчеты в национальных валютах, поощрять и расширять использование нацвалют, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов. Стороны примут меры по устранению барьеров, возникающих при осуществлении расчетов в нацвалютах. Кроме того, Москва и Пекин намерены "активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов" двух стран. А чтобы яснее представить себе масштабы, охватываемые соглашением, достаточно отметить, что товарооборот между Россией и Китаем достиг в 2018 г. 108 млрд. долларов.
Да, изменение ситуации в мире принуждает стороны, ставшие основными жертвами необдуманной политики США, повысить динамику отношений в новых условиях. Россия и Китая договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в политической сфере, в сфере безопасности, практическом сотрудничестве, гуманитарных обменах и международном взаимодействии. В сфере международного взаимодействия стороны будут выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве, осуждать стремление отдельных стран к присвоению права определять целесообразность и допустимые параметры законного сотрудничества между другими государствами, а также к манипулированию требованиями глобального режима нераспространения для оказания давления на неугодные им страны.
Не трудно понять, что в данном случае речь идет о США и развязывании ими торговой войны. Критика действий Вашингтона еще более явно выражена в подписанном Путиным и Цзиньпинем совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. РФ и КНР отметили "крайне опасные действия отдельных государств", в виде попыток давления на другие страны, отказа от существующих соглашений и развития системы глобальной противоракетной обороны, которая есть только у США.
Россия и Китай с тревогой отмечают крайне опасные действия "отдельных государств", которые, исходя из собственной геополитической и даже коммерческой выгоды, разрушают или изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. Особо отмечается, что ядерным державам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, уменьшить угрозу ядерной войны. И вообще, эксперты отмечают, что это – одно из наиболее резких совместных заявлений Москвы и Пекина в адрес Вашингтона,
А доллар, между тем, действительно постепенно теряет свою долю на мировом рынке. И это касается не только китайской и российской экономик. Россия, Китай, Турция, Иран и многие другие страны в настоящее время увеличивают свою долю в евро. В их число, конечно же, входит и Европа. И чем сильнее в международной торговле закручивает гайки президент Дональд Трамп, тем больше стран склоняется в сторону отказников от гнета доллара. А доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. И это, подчеркнем еще раз, касается не только России или Китая, но и всего мира.