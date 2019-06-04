Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть границу страны с Колумбией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пограничные переходы с Колумбией, расположенные в штате Тачира, будут открыты с 8 июня. «Мы — мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение», — заявил лидер Боливарианской Республики.

В феврале Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Колумбией и приказал колумбийским дипломатам покинуть страну через 24 часа. В результате более пяти миллионов граждан Колумбии, находящихся в Венесуэле, остались без дипломатической поддержки.

Помимо разрыва дипотношений, Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей».