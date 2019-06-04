Трамп договорился с Мексикой

США достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, что позволит «значительно сократить» поток нелегальных мигрантов из Мексики. Американский лидер подчеркнул, что «пошлины приостановлены на неопределенный срок».

Ранее Трамп объявил, что с 10 июня США вводят 5-процентную пошлину на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. На днях Трамп пригрозил также, что американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.