Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал «112 Украина».

О содержании разговора участники не рассказывают, известно что присутствовал не только Зеленский, но и сотрудники его администрации. Разговор велся в формате «не под запись».

Встреча состоялась в загородной резиденции «Залесье», журналисты расположились на траве на пуфах.

В фейсбуке многие участники встречи отметили, что их кормили шаурмой.