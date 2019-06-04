Пашинян: «У нас достаточно «Искандеров», но мы надеемся на кое-что еще»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся 6 июня встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.

«Мы хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере и, конечно, у нас есть кое-какие договоренности. И я думаю, наши отношения в этой отрасли развиваются планомерно», — сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-Э» в дополнение к уже поставленным ранее батареям ОТРК, Пашинян сказал, что их у Армении достаточно.

«У нас достаточно „Искандеров“. Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», — отметил премьер-министр Армении, не уточнив, о каком вооружении идет речь.