Помпео отреагировал на соглашение США с Мексикой

Американский госсекретарь Майк Помпео отреагировал на соглашение между Штатами и Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Вашингтон с нетерпением ждет, когда начнет совместно работать с Мехико по выполнению обязательств. Госсекретарь заметил, что это поможет остановить поток нелегалов с мексиканской территории и сделает южную границу США надежнее.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения с Мексикой.