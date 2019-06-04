Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что его страна не имеет никаких планов относительно прекращения своего членства в ОПЕК, передает ТАСС.

Зангане также выразил глубокое сожаление о том, что ОПЕК стала площадкой для применения политического давления в отношении ее членов, Исламской Республики Иран (ИРИ) и Боливарианской Республики Венесуэла. "Иран не планирует покидать ОПЕК и сожалеет, что некоторые члены организации превращают ее в политический форум для противодействия двум основателям ОПЕК, Ирану и Венесуэле", - указал он.

Иранский министр также добавил, что две страны региона, не уточняя, о каких государствах идет речь, враждебно настроены по отношению к ИРИ. "Две региональные страны демонстрируют враждебное поведение по отношению к нам, - отметил Зангане. - Мы не их враги, однако они используют нефть в качестве оружия на мировой арене и мировом рынке".

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи 19 мая, выразил мнение, что трения Ирана с соседними странами могут негативно отразиться на сотрудничестве внутри ОПЕК.