Сафар Мехтиев встретился с волонтерами-таможенниками Фото
В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с участниками отряда «Волонтер-таможенник». На встрече принимали участие председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, представители Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям, а также более 130 участников отряда «Волонтер-таможенник».
Выступая перед волонтерами-таможенниками, Сафар Мехтиев отметил, что по инициативе президента Ильхама Алиева, в последние годы в Азербайджане широко распространилось движение волонтерства. По словам Сафара Мехтиева, это является наглядным примером заботы и доверия, оказываемого главой государства молодежи.
Председатель Госкомтаможни отметил, что создание движения волонтерства в таможенной системе создаст условия для более эффективного использования потенциала молодежи, активного участия молодежи во всех сферах общества, а также повышения их опыта.
Сафар Мехтиев добавил, что основа молодежной политики в Азербайджане была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и, как в советский период, так и в годы независимости Гейдар Алиев уделял особое внимание образованию, здоровью и профессиональному обучению молодежи.
Отмечая, что эта политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, председатель Госкомитета подчеркнул, что при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой молодые люди постоянно продвигаются как в государственном, так и частном секторах, им оказывается большое доверие и они окружены заботой со стороны государства.
Сафар Мехтиев высоко оценил активное участие волонтеров в грандиозных мероприятиях, проведенных в последние годы в Азербайджане, и выразил уверенность в том, что волонтерское движение оправдает себя и в таможенной сфере.
Глава Госкомитета рассказал присутствующим о значимости реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым в таможенной сфере, выразив надежду, что отряд «Волонтер-таможенник» также внесет важный вклад в эффективную организацию таможенного дела.
Выступивший от имени волонтеров студент 4-го курса Бакинского государственного университета Шахри Гасымзаде отметил, что институт волонтерства стремительно развивается в Азербайджане и что молодые люди будут прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное им доверие.