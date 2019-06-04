В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с участниками отряда «Волонтер-таможенник». На встрече принимали участие председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, представители Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям, а также более 130 участников отряда «Волонтер-таможенник».

Выступая перед волонтерами-таможенниками, Сафар Мехтиев отметил, что по инициативе президента Ильхама Алиева, в последние годы в Азербайджане широко распространилось движение волонтерства. По словам Сафара Мехтиева, это является наглядным примером заботы и доверия, оказываемого главой государства молодежи.

Председатель Госкомтаможни отметил, что создание движения волонтерства в таможенной системе создаст условия для более эффективного использования потенциала молодежи, активного участия молодежи во всех сферах общества, а также повышения их опыта.

Сафар Мехтиев добавил, что основа молодежной политики в Азербайджане была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и, как в советский период, так и в годы независимости Гейдар Алиев уделял особое внимание образованию, здоровью и профессиональному обучению молодежи.