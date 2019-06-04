Азербайджан – лидер по инвестициям в Грузию

Власти Грузии решили привлекать инвестиции не в конкретные отрасли, а в развитие сел, городов, районов, сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в парламенте.

"Мы переносим акцент привлечения инвестиций с отраслей на регионы. Мы будем предлагать инвесторам вложить деньги не просто в конкретную отрасль в Грузии, а в Кутаиси, Рустави, Амбролаури и так далее, и будем обосновывать, почему нужно вкладывать инвестиции в конкретный район или регион", - сказала Турнава.

По ее словам, так удастся развивать регионы и эффективнее бороться с бедностью.

По предварительным данным, объем инвестиций в Грузию в 2018 году сократился на 34,9% по сравнению с 2017 годом, составив около 1,2 миллиарда долларов. Власти Грузии объяснили сокращение инвестиций завершением проекта расширения магистрального газопровода, реформами и изменениями в бизнес-секторе.

Больше всего инвестиций в 2018 году поступило из Азербайджана, а именно 240 миллионов долларов. В тройку лидеров стран-инвесторов также входят Великобритания и Нидерланды.

Среди отраслей, согласно поступившим инвестициям, лидируют финансовая, транспортная и энергетическая. На них приходится 52,3% от всего объема инвестиций в Грузию.