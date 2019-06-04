Азербайджанец не смог подкупить украинских пограничников Возбуждено уголовное дело
500 долларов США попытался предложить украинским пограничникам гражданин Азербайджана, пишут украинские СМИ.
Таким способом он планировал получить содействие для своего соотечественника, который прилетел рейсом из Баку и которому было отказано в пересечении границы из-за, того что тот не смог подтвердить цель визита в Украину.
По данному факту в военную прокуратуру направлено уведомление по признакам ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и начато уголовное производство.