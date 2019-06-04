Экрем Имамоглу: «Я бы не скрывал, если бы был армянином»

Кандидат в мэры Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу заявил о том, что турецкие власти занимаются распространением дезинформации и пытаются убедить людей в том, что он является греком, а не турком.

«Если бы я был греком, я никогда бы не отрицал этого. Если бы я был армянином, я никогда бы не скрывал свою национальную принадлежность», — заявил Имамоглу в интервью британскому изданию «The Times».

Экрем Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13 729 голосов кандидата от правящей Партии справедливости и развития, ближайшего соратника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,55%.

В мае ЦИК республики принял решение отменить итоги выборов, ссылаясь на различные нарушения в ходе голосования. НРП вновь выдвинула кандидатуру Экрема Имамоглу на повторных выборах мэра Стамбула, назначенных на 23 июня 2019 года.