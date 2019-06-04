Саакашвили идет на выборы

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что его партия «Рух новых сил» самостоятельно поучаствует в парламентских выборах на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Саакашвили, он приехал на Украину не для того, чтобы «в политические игры играть» или «за должностями гоняться».

Он рассказал, что к такому выводу в его партии пришли, когда посмотрели на старых политиков, старые партии, и когда его «захватывали и высылали».

«Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно… мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией», — сказал Саакашвили.