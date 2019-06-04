Самолет, летевший в Нахчыван, экстренно сел в Лянкяране

В связи с неблагоприятными погодными условиями, грозой и сильным ливнем в аэропорту Нахчывана, капитан корабля рейса AZAL J2-253 Баку - Нахчыван принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана, сообщили haqqin.az в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Согласно информации, самолет благополучно приземлился в 15:08 по местному времени.

Пассажиры рейса будут доставлены в Нахчыван после улучшения погодных условий.

Отметим, что в случае необходимости, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым, согласно правилам авиакомпании.