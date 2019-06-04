Синоптики обещают теплую погоду и умеренный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер северный, умеренный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 19-23, днем - 26-31 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление составит 763 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.
На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северный ветер, температура морской воды - 20-21 градус.
На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается северный ветер, температура морской воды 22-23 градуса.