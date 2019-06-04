Кудрин назвал рецепт борьбы с коррупцией в России

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума свой рецепт борьбы с коррупцией в России.

Он напомнил, что в стране «есть проблема эффективности госуправления, коррупции». При этом, полагает глава контрольного ведомства, «если введем лучшие практики, которые используются в мире по открытости органов власти, то минимум на 50% мы с коррупцией справимся». «С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией», — цитирует ПРАЙМ Кудрина.

На его взгляд, необходимо в связи с этим сделать три шага. Прежде всего, указал глава Счетной палаты, следует «обеспечить полноту и достоверность баз данных, которые дают министерства, расширить ее».

Вторым шагом, по словам Кудрина, должна стать ясность и четкость в изложении законов и проектов, — «понятным языком писать».

И, наконец, необходим «открытый диалог», поскольку, уверен глава контрольного ведомства, «обратная связь должна иметь разные форматы».