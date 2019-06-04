Евро-2020: Азербайджан против Венгрии Стартовые составы; обновлено 18:50
Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Венгрии.
Азербайджан – Салахат Агаев, Гара Гараев, Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Дмитрий Назаров, Ренат Дадашов, Антон Кривоцук, Ричард Алмейда.
Венгрия – Петер Гулаши, Ботонд Барат, Михали Корхут, Вилли Орбан, Балаш Джуджак, Адам Наги, Адам Шалаи, Доминик Шобослаи, Герге Ловренчич, Ласло Клайнхайслер, Доминик Наги.
* * * 17:45
Сегодня в 20:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Венгрии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Голландии во главе с Кевином Бломом.
Обе команды выступают в группе «E», где также играют Хорватия, Уэльс и Словакия. В эти минуты хорваты принимают валлийцев.
Сборная Азербайджана в первой игре проиграла на выезде Хорватии со счетом 1:2.
Турнирное положение в группе «E»:
1. Словакия – 3 очка (2 матча)
2. Уэльс – 3 (1)
3. Венгрия – 3 (2)
4. Хорватия – 3 (2)
5. Азербайджан – 0 (1).