Сегодня в 20:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Венгрии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Голландии во главе с Кевином Бломом.

Обе команды выступают в группе «E», где также играют Хорватия, Уэльс и Словакия. В эти минуты хорваты принимают валлийцев.

Сборная Азербайджана в первой игре проиграла на выезде Хорватии со счетом 1:2.

Турнирное положение в группе «E»:

1. Словакия – 3 очка (2 матча)

2. Уэльс – 3 (1)

3. Венгрия – 3 (2)

4. Хорватия – 3 (2)

5. Азербайджан – 0 (1).