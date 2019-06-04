Дуров решил создать первый новостной агрегатор без цензуры

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил создать «первый в истории эффективный агрегатор новостей», в котором не будет цензуры.

Он отметил, что такая идея у него появилась на фоне растущего давления властей России на технологические компании. В частности, у «Яндекса» спецслужбы начали запрашивать доступ к данным пользователей.

Участвовать в разработке нового агрегатора Дуров пригласил специалистов «Яндекса». По словам Дурова, он высоко ценит техническую сторону агрегатора «Яндекс.Новости», но понимает, что работа ресурса «ограничена цензурой и русскоязычным рынком».