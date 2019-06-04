Эльнур Мамедов 19:06

Сегодня Европа с нетерпением ждет природный газ из Азербайджана. Эта фраза заместителя вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталия Беглярбекова стала лейтмотивом прошедшей в Баку 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия". Да, у природного газа есть будущее, сегодня мировой спрос на него растет. А Азербайджан готов дать этот газ, и в будущем увеличить его объем. Но почему взоры обращены в Европу?

На фоне роста спроса на «голубое топливо» доля самой Европы в мировой добыче природного газа снижается и к 2040 году она, как ожидается, упадет до 2,5 % с нынешних 7%. Почти тройное снижение делает добычу газа в Европейском регионе не столь перспективной. Это единственный регион, где перспективы добычи природного газа снижаются по сравнению со всеми остальными регионами. А это, в свою очередь, расширяет возможности для производителей и экспортеров газа по выходу на европейский рынок. На природный газ в Европе сегодня приходится около 23% энергетического баланса континента. Правда, в ближайшие годы, согласно прогнозам, здесь будет происходить постепенное снижение общего потребления энергии. Но, тем не менее, спрос на газ сможет продемонстрировать некоторый рост. Природный газ будет единственным углеводородным ресурсом, который увеличит свою долю в энергетическом балансе континента, достигнув 26% к 2040 году. А чтобы ослабить зависимость еврорынка от российского газа, сюда выводятся новые энергоносители, в том числе из Каспийского региона, но спрос по-прежнему большой. Но даже это не снижает спроса континента на газ. По прогнозам Форума стран-экспортеров газа, к 2040 году здесь ожидается рост спроса на природный газ в среднем на 1,7% в год, что соответствует общему росту в 46%. Электроэнергетика, промышленность и транспорт внесут наибольший вклад на увеличение спроса на газ, составив почти 65% от общего спроса к 2040 году. В настоящее время азербайджанский газ транспортируется по Южно-Кавказскому газопроводу в Грузию и по TANAP в Турцию. Нет сомнения, что в следующем году будет запущен TAP и газ с месторождения "Шахдениз" достигнет Европы. А там с нетерпением ждут азербайджанский газ, объемы которого на первых порах будут недостаточны для удовлетворения растущих потребностей европейцев. Поэтому Азербайджан сегодня желает построить инфраструктуру, связывающую Южный газовый коридор (ЮГК) с другими источниками газа. "Южный газовый коридор уже построен, операции начаты. Это действительно успешная инициатива, которая далась нелегко. Если у нас появятся другие возможности или привлекательные предложения, мы воспользуемся этим", - сказал Беглярбеков. По его словам, Азербайджан построил ЮГК не только для проекта "Шахдениз". Здесь учтены месторождения как в Азербайджане, так и за пределами страны. Не имеет значения, это Транскаспийская линия или трубопроводы вдоль ЮГК, все производители могут присоединиться к этому коридору.