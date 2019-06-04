Азербайджан становится для Европы «газовой подушкой» наш комментарий
Сегодня Европа с нетерпением ждет природный газ из Азербайджана. Эта фраза заместителя вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталия Беглярбекова стала лейтмотивом прошедшей в Баку 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия". Да, у природного газа есть будущее, сегодня мировой спрос на него растет. А Азербайджан готов дать этот газ, и в будущем увеличить его объем. Но почему взоры обращены в Европу?
На фоне роста спроса на «голубое топливо» доля самой Европы в мировой добыче природного газа снижается и к 2040 году она, как ожидается, упадет до 2,5 % с нынешних 7%. Почти тройное снижение делает добычу газа в Европейском регионе не столь перспективной. Это единственный регион, где перспективы добычи природного газа снижаются по сравнению со всеми остальными регионами. А это, в свою очередь, расширяет возможности для производителей и экспортеров газа по выходу на европейский рынок.
На природный газ в Европе сегодня приходится около 23% энергетического баланса континента. Правда, в ближайшие годы, согласно прогнозам, здесь будет происходить постепенное снижение общего потребления энергии. Но, тем не менее, спрос на газ сможет продемонстрировать некоторый рост. Природный газ будет единственным углеводородным ресурсом, который увеличит свою долю в энергетическом балансе континента, достигнув 26% к 2040 году. А чтобы ослабить зависимость еврорынка от российского газа, сюда выводятся новые энергоносители, в том числе из Каспийского региона, но спрос по-прежнему большой. Но даже это не снижает спроса континента на газ. По прогнозам Форума стран-экспортеров газа, к 2040 году здесь ожидается рост спроса на природный газ в среднем на 1,7% в год, что соответствует общему росту в 46%. Электроэнергетика, промышленность и транспорт внесут наибольший вклад на увеличение спроса на газ, составив почти 65% от общего спроса к 2040 году.
В настоящее время азербайджанский газ транспортируется по Южно-Кавказскому газопроводу в Грузию и по TANAP в Турцию. Нет сомнения, что в следующем году будет запущен TAP и газ с месторождения "Шахдениз" достигнет Европы. А там с нетерпением ждут азербайджанский газ, объемы которого на первых порах будут недостаточны для удовлетворения растущих потребностей европейцев.
Поэтому Азербайджан сегодня желает построить инфраструктуру, связывающую Южный газовый коридор (ЮГК) с другими источниками газа. "Южный газовый коридор уже построен, операции начаты. Это действительно успешная инициатива, которая далась нелегко. Если у нас появятся другие возможности или привлекательные предложения, мы воспользуемся этим", - сказал Беглярбеков. По его словам, Азербайджан построил ЮГК не только для проекта "Шахдениз". Здесь учтены месторождения как в Азербайджане, так и за пределами страны. Не имеет значения, это Транскаспийская линия или трубопроводы вдоль ЮГК, все производители могут присоединиться к этому коридору.
Много смысла заложено в последнее предложение. Захочет, скажем, Иран прокачивать в Европу 5-6 млрд. кубометров газа, то ему просто достаточно в какой-то точке врезаться в общую линию. А если Туркменистану надо проложить в Европу газопровод мощностью 30 млрд кубометров, как это планировалось еще в 90-е годы прошлого века, то ему уже нужен будет отдельный трубопровод. Но Ашахабаду при этом не потребуются годы на проведение многочисленных переговоров с отдельными странами и компаниями, да и коридор уже полностью исследован и готов принять новую трубу. Коридор-то готов.
Вот почему в последнее время вновь возрос интерес к Транскаспийскому газопроводу. Участились визиты в Туркменистан глав европейских структур и отдельных стран континента. Госдепартамент США призвал Туркменистан воспользоваться достигнутыми договоренностями каспийских государств для подключения к "Южному газовому коридору", что даст этой стране позитивный импульс к развитию. Активизировался и сам Ашхабад. А недавно здесь состоялись переговоры президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым. Немаловажной темой переговоров стал и вопрос поставок газа, как отмечают туркменские СМИ, «в страны Евразийского континента». Стороны отметили, что Туркменистан и Азербайджан располагают значительными запасами нефти и газа, что создает оптимальные условия для организации долгосрочных поставок энергоносителей в страны Евразийского континента. Как видно, туркменская сторона придает экспорту своего газа гораздо больший масштаб, что и понятно – газа в стране много, и он является основным источником экспорта.
Правда, и в Азербайджане запасы газа довольно внушительны, но для добычи их нужно время. Так, BP уже в следующем году планирует начать разведочное бурение в глубокозалегающих перспективных структурах месторождения "Шахдениз". Эти структуры залегают под месторождением, их потенциал запасов оценивается в триллионы кубических футов. Приближается добыча газа с месторождений "Апшерон" и "Карабах". А на "Умиде", разрабатываемом непосредственно SOCAR, уже в этом году планируется добыть до 1 млрд кубометров газа. В целом же, по словам генсекретаря Форума стран-экспортеров газа Юрия Сентюрина, в стране имеется около 1 трлн кубометров неисследованных газовых ресурсов. И это при 1,4 трлн кубометров уже доказанных запасов.
Да, мы превращаемся в важного поставщика газа в регионе и активно наращиваем свой экспортный потенциал. Страна будет наращивать добычу в рамках новых фаз разработки гигантского месторождения «Шахдениз». После 2023 года будет запущена первая фаза разработки «Апшерон», а к 2025 году добыча здесь достигнет уровня 5 млрд кубометров. И все это ожидается не в далеком будущем, а уже в ближайшие годы. Есть, правда, и более долгосрочные проекты, но это только на руку стране. Учитывая перспективы новых проектов, прогноз добычи природного газа в Азербайджане очень многообещающий – таково мнение многих экспертов.
Да, Европа с нетерпением ждет азербайджанский газ. Уверенно можно сказать, что и Азербайджан с не меньшим нетерпением ждет начала поставки своего газа в Европу. У нас есть большие запасы газа, а на Западе есть такие же большие потребности в нем. И буквально считанные месяцы остались до того дня, когда первый азербайджанский газ поступит по Южному газовому коридору в Грецию, Болгарию, Албанию и далее в Италию.