Прокуратура о резонансном убийстве в Баку

По факту убийства в поселке Бинагади в Бинагадинском районе города Баку возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса 120.2.1. (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) и 228.1. (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Было установлено, что седьмого июня в поселке Бинагади находившиеся в автомобиле марки BMW X-5 с государственным регистрационным номерным знаком 10-VT-117 неизвестные лица открыли огонь из огнестрельного оружия по лицам, находящимся в автомобиле марки Mercedes (99 LG 085), движущимся в параллельном направлении.

В результате, получивший два пулевых ранения в область головы Мубариз Будаглы скончался на месте, а получивший ранения водитель автомобиля Гадиров Назим Расим оглы смог удалиться с места происшествия.

Несмотря на попытки лиц, совершивших преступление, скрыться на автомобиле марки BMW X-5, это им не удалось.