Экс-министр обороны Украины предложил союз Саакашвили

Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что раздумывает над объединением с партией экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили «Движение новых сил» на выборах в Раду. Об этом Гриценко написал в Фейсбуке.

Для этого Гриценко решил узнать мнение своих избирателей, спросив, пойдет ли такое объединение на пользу Украине.

По его словам, у партии Саакашвили вскоре могут возникнуть проблемы с участием в избирательном процессе.

По этой причине он решил совместно выступить с инициативой на парламентских выборах, уточнил Гриценко.