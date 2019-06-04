Лидер оппозиции стала премьером Молдовы
Парламент Молдовы назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.
Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат (все принимающие участие в заседании).
Заседание парламента созвано в субботу вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.
Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.