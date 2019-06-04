Почему главного тренера Венгрии выгнали во время матча с Азербайджаном

«Были моменты, когда нам было тяжело, - говорит итальянский специалист. - В первом тайме у нас было больше проблем. Второй тайм хорошо начали. Было много возможностей забить. Сделали счет 2:0, а затем 3:1».

Во время матча Росси был удален голландским арбитром Бломом из технической зоны. Говоря о том эпизоде, главный тренер венгров сказал:

«Площадь технической зоны – пара квадратных метров. Я случайно перешел линию. Там должен был быть аут в нашу пользу. Я высказал свое недовольство судье, а он меня удалил. В футболе все может поменяться очень быстро. Выигрывая 3:1, можно проиграть. Каждая мелочь имеет значение. И футбол - это не театр и не теннис, это эмоциональная игра.

Что я могу сказать о сопернике? Сборная Азербайджана играла хорошо, хорошо боролась, выигрывала единоборства, особенно в первом тайме.

Встретился ли с командой премьер-министр Венгрии, находящийся сейчас в Баку? Я знал, что на матче присутствует президент нашей Федерации. О премьер-министре не знал. С ним не встречались».