Никола Юрчевич о поражении от Венгрии: «Я не допустил ошибок»

«Поздравляю Венгрию с победой, - говорит хорват. – Благодарю наших болельщиков за поддержку. В первые минуты мы сильно нервничали, много фолили, подарили сопернику несколько стандартных положений. В целом мы играли хорошо, боролись до конца. Но важен результат. И тут я огорчен.

Сегодня мы пропустили два гола после «стандартов», еще один такой гол был забит нам в игре с Хорватией. После того, как мы отыграли один мяч, мы очень быстро пропустили. Я недоволен результатом, но моя команда заслуживала больше. Если бы нам чуть больше повезло, могли бы добиться лучшего результата.

Еще раз скажу, что мы сегодня были хороши. Разница была в стандартных положениях. Также у нас было много пасов назад, но соперник прессинговал, это усложняло нашу жизнь.

Рахиль Мамедов? Он сегодня волновался, но сделал все, что мог. Не хочу его критиковать. Играть против Адама Шалаи сложно. К тому же у нас нет большой конкуренции в центре обороны.

Не думаю, что я сегодня допустил ошибки с выбором игроком в линии нападения. Конечно, у журналистов может быть иное мнение на этот счет.

Я выгляжу позитивно? Я не могу смотреться позитивно, потому что мы сегодня проиграли. Главное – результат.

Почему я не заменил Дмитрия Назарова и Рената Дадашова в перерыве? Да, в первом тайме они играли плохо. Но после перерыва выглядели лучше. Назаров пытался что-то сделать. Думаю, что сделанные замены оживили игру.

Нам надо забыть сегодняшнюю игру и готовиться к матчу со Словакией. Надо думать о составе на следующую игру. Сейчас будем смотреть, кто из футболистов в каком состоянии.

Почему я поставил Рамиля Шейдаева не в центр, а на край атаки? Я общался с ним. Он играл на фланге и сказал мне, что ему нравится играть на этой позиции. Передвигая Рамиля на край, наша цель была в том, чтобы атаки были более опасными.

Можем ли мы обогнать кого-то в этой группе? В футболе есть рейтинг, показывающий реальную силу команд. Рейтинг демонстрирует, кто фаворит в конкретной игре. Но тем не менее мы будем стараться отбирать очки у соперников.

Реально ли все еще попасть на Евро-2020? Мы делаем все, чтобы добиться хорошего результата. В Хорватии не получилось, сегодня не получилось вообще. Через три дня у нас игра со Словакией. Постараемся хорошо сыграть в предстоящей встрече.

У нас есть игроки, с которыми можно добиваться успехов. Но им еще много надо над собой работать. Я верю, что после их прогресса игра команды улучшится и рейтинг Азербайджана повысится».