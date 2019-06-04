За арестом журналиста Голунова стоит «похоронная мафия»

Журналист Иван Голунов, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, объявил, что его задержание связано с одним из его расследований. Об этом сообщил Telegram-канал Meduza LIVE.

«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал он в зале суда. Журналист уточнил, что задержали его в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.

Общаясь с журналистами до начала слушаний, Голунов поблагодарил их за поддержку. «Никогда не думал, что побываю на своих похоронах», — сказал он.

Слушания об избрании меры пресечения ведутся в Никулинском суде Москвы. Прокурор попросил арестовать журналиста на два месяца, защита настаивает на домашнем аресте. Сам Голунов заявил о своей невиновности, объявил, что никогда не употреблял наркотиков и готов сотрудничать со следствием по честным правилам.