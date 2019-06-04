Сенсационно завершился матч в отборочной группе «H» чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Турции и Франции.

Встреча, проходившая в городе Конья, завершилась со счетом 2:0 в пользу турок. Голы забили Каан Айхан (30-я минута) и Ченгиз Ундер (40-я).

При этом у сборной Турции было еще несколько моментов для взятия ворот французов, которые играли фактически сильнейшим составом, но не были похожи сами на себя и вполне могли проиграть разгромно.

Также в этой группе Исландия со счетом 1:0 обыграла Албанию, а Молдова с таким же результатом – Андорру.

После 3 туров у подопечных Шенола Гюнеша стопроцентный показатель - 9 очков. Франция и Исландия имеют по 6 очков. У Албании и Молдовы – по 3 очка, у Андорры очков нет.

11 июня Турция сыграет в гостях с Исландией, французы отправятся в Андорру, а молдоване – в Албанию.