Чингиз Гусейноглу 03:10

Уже целый квартал мировой нефтяной рынок испытывает ряд проблем с поставками. Сначала США отменили временные разрешения на импорт иранской нефти, а дальше последовала словно цепная реакция - добыча в Венесуэле продолжила падение на фоне затяжного политического противостояния и экономического кризиса, экспорт российской нефти сократился после выявления загрязнения в нефтепроводе, поставляющем нефть в Европу. К этому стоит добавить также срыв американо-китайских торговых переговоров, рост запасов нефти в США и другие факторы. На этом фоне возникли сильные дискуссии по поводу дефицита на рынке нефти. Мнений высказывается так много, что даже у экспертного сообщества голова идет кругом. Поэтому мы и решили представить резюме выкладок ведущих мировых аналитиков. По мнению министра энергетики крупнейшего в мире экспортера нефти и крупнейшего производителя ОПЕК - Саудовской Аравии - Халида аль-Фалиха, дефицита поставок нет, запасы все еще растут, особенно в США. Практически в то же время Международное энергетическое агентство сообщило, что на мировом рынке нефти в I квартале 2019 года отмечен переизбыток в 700 тыс. баррелей в сутки. Также рассуждают практически все эксперты. Но так ли все просто?

Ответить на этот вопрос не просто. Все зависит от типа нефти. Сейчас наблюдается недостаток тяжелой и средней нефти, а также избыток поставок легкой нефти. И, главное, нельзя сказать, что избыток легкой нефти компенсирует недостаток тяжелой нефти. С конца прошлого года поставки легкой нефти не смогли компенсировать уменьшение поставок тяжелой и средней нефти. Если поставки легкой нефти в апреле текущего года выросли на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем 2018 года, то поставки средней нефти снизились на 1,52 млн., а тяжелой нефти на 640 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, задавая вопрос о дефиците, важно помнить о том, кто на него отвечает. Потому что нефтеперерабатывающие заводы, которые должны перерабатывать тяжелую и кислую нефть, не могут работать с более легкими сортами, и наоборот. Как это ни парадоксально, но и американские НПЗ страдают от недостатка тяжелой нефти, что еще более усугубляется после того, как президент Дональд Трамп ввел тарифы на весь импорт из Мексики. А как же быть с тем, что нефтяные котировки на мировом рынке падают, что связывают как раз с ростом добычи легкой американской нефти. Но давайте задумаемся над главным вопросом: какие сорта подвержены падению этих цен? Да, дешевеют фьючерсы на Brent на лондонской бирже и WTI на нью-йоркской товарной бирже, то есть на легкие сорта. А тяжелая нефть, которая ранее ценилась дешевле, стала дефицитом. И если американские санкции в скором времени охватят еще пару стран-производителей тяжелой нефти, не исключено, что она может стать дороже ее легких марок, которые благодаря своим качественным свойствам всегда котировались выше.