Внеочередные президентские выборы в Казахстане

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал на них, сообщает РИА Новости.

Токаев пришел на избирательный участок в здании государственного театра оперы и балета "Астана Опера", которое было построено в 2013 году по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Место голосования в здании "Астана Опере" оборудовано прямо в просторном фойе театре с мраморными колоннами, где были расположены кабины для голосования, задрапированные синими шторками. Перед входом избирателей встречают волонтеры, которые предлагают легкие угощения. Также на входе театра установлены экраны, которые в ожидании голосования президента страны транслировали боксерский поединок, в котором участвует казахстанский боец. На участке работают международные наблюдатели.

Президент пришел отдать свой голос через три часа после открытия участков. По наблюдению корреспондента РИА Новости, голосование на нем идет довольно активно. После голосования Токаев кратко пообщался с журналистами.