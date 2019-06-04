Назарбаев: «Власть в Казахстане должна меняться»

«Сегодня проходят выборы президента нашей страны, народ выбирает не только человека, но и свое будущее, свою судьбу, свою страну. В этом году особые выборы - я сложил свои полномочия, и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Думаю, это правильно, потому что все движется и развивается», - сказал Назарбаев после голосования.

По его словам, власть должна меняться.

«В нашей стране, также, как и во всех демократических государствах, власть должна меняться. Придет новое поколение с новыми мыслями и поведет Казахстан к новым высотам», - отметил он.

«Все эти годы мы строили с вами нашу страну, сделали ее известной всему миру, построили экономику и получили признание всего мира. Мое решение о сложении полномочий президента воспринято во всем мире с одобрением. Я получил письма и звонки от многих лидеров государств мира, которые считают, что Казахстан сделал все правильно, тихо и без пертурбаций провел транзит власти. Весь народ на 10 тысячах участках в РК голосует за выборы в Казахстане, с ними связываются надежды на будущее, спокойствие и стабильность в нашей стране. Поздравляю с историческим событием, желаю нашему народу спокойствия и благополучия, а стране процветания», - заключил Назарбаев.