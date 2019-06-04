Президента Молдовы отстранили от должности
Конституционный суд Молдовы временно передал обязанности президента и.о. премьер-министра Павлу Филипу, передает РИА Новости.
Как сообщается на сайте КС, решение было принято с целью распустить парламент и назначить досрочные выборы. Отказ президента Игоря Додона распустить парламент расценивается как невыполнение конституционных обязательств, уточняется в заявлении.
"Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти", - заявил Додон.