Глава муниципалитета Карса принял армян начались протесты
Группа общественных деятелей Армении во главе с бывшим руководителем комитета по спорту, культуре и туризму при правительстве Армении Ишханом Закаряном была принята главой муниципалитета города Карс в Турции, что вызвало сильные протесты азербайджанской диаспоры, сообщает haqqin.az.
Азербайджанские студенты, учащиеся в Карсе, Организация по борьбе с необоснованными претензиями армян (ASİMDER) и Федерация азербайджано-турецких организаций (TADEF) организовали акцию протеста против визита армянской делегации.
Как пишут турецкие СМИ, помимо И.Закаряна, в состав делегации входили декан факультета истории Ереванского государственного университета Эдик Минасян, доцент этого факультета Ашото Согомонян и другие. Отметим, что Ишхан Закарян ранее возглавлял Счетную палату Армении, а затем – комитет по спорту, культуре и туризму при правительстве Армении. Он является челном партии «Процветающая Армения».
Студенты-азербайджанцы, учащиеся в Университете Кавказ в Карсе, провели митинг. На митинге от имени всех студентов выступил студент Нихал Мамедов, который сказал, что прием армянской делегации в муниципалитете Карса очень разочаровал их, так как армяне оккупировали территории Азербайджана и осуществили геноцид в Нагорном Карабахе.
«Армяне устроили геноцид в Ходжалы, пытали и убивали там женщин и детей. Мы не забыли об этом и не забудем никогда. Среди тех мирных жителей, которых в Карабахе убивали армяне были и курды. Мы считаем этот визит армян неприемлемым», - сказал студент Мамедов.
Глава TADEF Эрджумент Дашделен распространил заявление, в котором сказал, что прием новоизбранным главой муниципалитета Касрса армянской делегации – это неуважение к жертвам резни, которую армяне на протяжении всей истории проводили в отношении турок и азербайджанцев. Глава муниципалитета, который был избран лишь 29,5%, наплевал на чувства остальных 70% избирателей.
Глава ASİMDER Гексель Гюльбей также резко осудил визит армян в Карс. Он заявил, что этот визит состоялся лишь спустя несколько месяцев после того, как армянская диаспора во Франции, объявив турецкие Игдыр, Карс и Ван «Западной Арменией», стала выдавать паспорта этого фальшивого «государства». Глава ASİMDER особо отметил, что армянская делегация привезла с собой восемь автобусов туристов из Армении. Эти туристы в социальных сетях делились фотографиями поездки в Карс, подписывая их «Добро пожаловать в Западную Армению».
Напомним, что на выборах, которые прошли 31 марта, кандидат от прокурдской Демократической партии народов (HDP) Сухан Билген 29,5% голосов был выбран на пост главы муниципалитета Карса. HDP считается продолжателем политики террористической организации ПКК и победа кандидата от этой партии в Карсе, расположенном на границе с Ираном и Азербайджаном, вызвала серьезное беспокойство и Баку, и Анкары. Потому что в последнее время иранское ответвление ПКК – группировка PJAK резко активизировалась. По сообщениям турецких СМИ, спецслужбы Армении увеличили активность в курдских селах на границе Ирана и Турции и снабжают боевиков PJAK оружием и боеприпасами.