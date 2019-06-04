Группа общественных деятелей Армении во главе с бывшим руководителем комитета по спорту, культуре и туризму при правительстве Армении Ишханом Закаряном была принята главой муниципалитета города Карс в Турции, что вызвало сильные протесты азербайджанской диаспоры, сообщает haqqin.az.

Азербайджанские студенты, учащиеся в Карсе, Организация по борьбе с необоснованными претензиями армян (ASİMDER) и Федерация азербайджано-турецких организаций (TADEF) организовали акцию протеста против визита армянской делегации.

Как пишут турецкие СМИ, помимо И.Закаряна, в состав делегации входили декан факультета истории Ереванского государственного университета Эдик Минасян, доцент этого факультета Ашото Согомонян и другие. Отметим, что Ишхан Закарян ранее возглавлял Счетную палату Армении, а затем – комитет по спорту, культуре и туризму при правительстве Армении. Он является челном партии «Процветающая Армения».

Студенты-азербайджанцы, учащиеся в Университете Кавказ в Карсе, провели митинг. На митинге от имени всех студентов выступил студент Нихал Мамедов, который сказал, что прием армянской делегации в муниципалитете Карса очень разочаровал их, так как армяне оккупировали территории Азербайджана и осуществили геноцид в Нагорном Карабахе.

«Армяне устроили геноцид в Ходжалы, пытали и убивали там женщин и детей. Мы не забыли об этом и не забудем никогда. Среди тех мирных жителей, которых в Карабахе убивали армяне были и курды. Мы считаем этот визит армян неприемлемым», - сказал студент Мамедов.