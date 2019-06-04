По предварительным подсчётам, в митинге приняли участие около 700 человек.

Полиция массово задерживает участников несанкционированного митинга в старом центре Нур-Султана, задержаны, по меньшей мере, несколько десятков человек, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях запрещенное в Казахстане движение "ДВК" распространяло призывы выйти на улицу в день выборов президента.

Правопорядок на несанкционированном митинге обеспечивают усиленные наряды полиции, кроме того, над митингующими летают два беспилотника, дежурит машина скорой помощи.

Движение транспорта на одной из центральных улиц, где проходит митинг, полностью перекрыто силами правопорядка.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.

Также несанкционированную акцию протеста пресекли правоохранительные органы в центре Алматы в день проведения выборов президента Казахстана.

МВД Казахстана ранее сообщало, что в связи с выборами в Казахстане полиция с 7 июня перешла на усиленный режим несения службы, который продлится до 12 июня. В министерстве также сообщали, что если в ходе выборов будут проводиться несанкционированные акции или митинги, органы внутренних дел примут меры.