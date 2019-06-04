Плачевно могло завершиться столкновение в начале отборочного матча между Азербайджаном и Венгрией для венгерского футболиста Вилли Орбана.

Форвард сборной Азербайджана Ренат Дадашов в одном из эпизодов наступил на ногу Орбану и вполне мог нанести тому тяжелейшую травму.

Но все обошлось, а чуть позже Орбан открыл счет в матче. Он же забил и второй гол в ворота сборной Азербайджана. Итоговый результат – 3:1 в пользу Венгрии.

Интересно, что за то нарушение Ренат Дадашов не получил даже желтой карточки.