В Германии лидеры - студенты из Азербайджана

Немецкая служба академических обменов (DAAD) в прошлом году профинансировала обучение свыше 145 тысяч человек из Германии и других стран. Как пишет немецкое издание Forschung & Lehre, наибольшее количество заявок на обучение в Германии подали студенты из России, США и Азербайджана.

Согласно отчету DAAD за 2018 год, который был представлен в Берлине, количество желающих учиться по обмену выросло на 4% по сравнению с 2017 годом.

Согласно данным DAAD, немецкие студенты предпочитают учебу по обмену в Западной Европе, США и Канаде. Наибольшее количество иностранцев, желающих получить образование в Германии, внесено в программу «Учебные стипендии для выпускников».

В связи с представлением отчета президент DAAD Маргрет Винтермантель заявила, что все большее число молодых иностранцев ищут возможности обучения в Германии, а немцев – обучения за рубежом.

«В качестве службы академических обменов мы не перестанем убеждать людей в ценности международных обменов», - сказала она.