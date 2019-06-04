Анонимные угрозы о «минировании» поступили сегодня днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе Храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб российской столицы.

«Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя», - сказал собеседник агентства.

По его словам, все учреждения уже проверяют сотрудники оперативных служб.