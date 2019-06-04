Азербайджан будет вкладывать и в Ленинградскую область

Согласно информации, в ходе встречи 7 июня министр экономики отметил, что в результате совместных усилий, политической воли и обоюдных визитов президентов Азербайджана и России, двустороннее сотрудничество переросло в стратегическое партнерство. В этом плане визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию в сентябре прошлого года, проведенные переговоры, подписанные документы в ходе встречи, весьма значимы.

Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году двусторонний товарооборот, увеличившись на 19 процентов, достиг 2,5 миллиардов долларов. Тенденция роста продолжается и в текущем году. Так, в первой четверти текущего года товарооборот увеличился на 23 процента. Мустафаев отметил, что осуществляются совместные проекты, двустороннее сотрудничество в области инвестиций. В начале года в Гаджигабульском промышленном квартале подписано соглашение с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" и состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автомобилей "ГАЗ". Недавно завершился первый этап строительства завода по производству лекарственных препаратов в промышленном парке Пираллахы. Наряду с этим, совместное финансирование строительства завода "SOCAR Polimer" является показателем успешного сотрудничества. Российский "Газпромбанк" также финансирует модернизацию производственного объединения "Азеркимья" и участвует в других проектах.

Министр экономики отметил, что развивается экономическое сотрудничество между Азербайджаном и субъектами Российской Федерации, в том числе с Ленинградской областью. В 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ленинградской областью увеличился на 7,3 процента. Имеется немалый потенциал для развития экономического сотрудничества и в других сферах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился мнениями о развитии связей между областью и Азербайджаном, отметил успешность подписанного соглашения для обеих сторон, важность расширения экономического сотрудничества.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Ленинградской области в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Соглашение подразумевает организацию совместных продовольственных выставок и ярмарок, улучшение связей в научно-технической области, сотрудничество организаций, функционирующих в областях образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма, спорта и молодежи.

Кроме того, в рамках XXIII Международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и российским фондом "Росконгресс" В рамках форума также состоится встреча азербайджанских и российских предпринимателей.