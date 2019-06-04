БТА предоставило автобусы для перевозки венгерских болельщиков

Накануне тысяча добровольцев IDEA были перевезены на 24-х автобусах Бакинского транспортного агентства (БТА) со станции метро "Гянджлик" до Новханинского пляжа для акции по очистке прибрежной зоны в связи с Днем окружающей среды, сообщает пресс-служба БТА.

Помимо этого, БТА предоставило 10 крупногабаритных автобусов для перевозки иностранных болельщиков, приехавших на матч Азербайджан-Венгрия, от Ичери Шехер (ворота Гоша Гала) до стадиона ("Баксель Арена"), а также 22 автобуса после матча для их перевозки от стадиона в аэропорт и Ичери Шехер.