В Баку на улице Шарифзаде, рядом со станцией метро «Иншаатчылар» второй год ржавеет бесхозная конструкция автобусной остановки…

Территория вокруг этой станции вообще одна из самых безнадзорных в столице. Почти три года там простояла такая же бесхозная кабинка мобильного туалета. Ни дня не проработав, этот очень нужный социальный объект весной этого года внезапно исчез. Между тем, на всем протяжении улицы Шарифзаде нет ни одного общественного туалета.

Что же касается остановки, то ее по неизвестно чьей странной задумке воздвигли в 15 метрах от места, где много лет, выгружая и забирая пассажиров, останавливаются автобусы нескольких маршрутов. Правда, эту исправно действующую остановку плотно оккупировали такси. В результате парадокс: на довольно широкой улице с двухсторонним движением, в месте, где нет перекрестка, светофора, поворотов на другие дороги, хронические пробки. Из-за припарковавшихся у тротуара такси маршрутные автобусы вынуждены останавливаться во втором и третьем рядах дороги, и каждая посадка-высадка пассажиров удлиняет хвост затора. А пассажиры, пробираясь к своему автобусу, с риском для жизни лавируют между подъезжающим, отъезжающим и проезжающим транспортом.

Другой здешний парадокс – четко размеченная пешеходная «зебра» аккурат над подземным переходом. Типа хочешь – спускайся под землю, не желаешь – беги поверху, не возбраняется.

Ни сотрудники дорожной полиции, весьма редко, кстати, появляющиеся около метро «Иншаатчылар», ни работники коммунальных служб не знают, для чего служит вторая остановка. А между тем рыночная стоимость такой конструкции доходит до 3-х тысяч манатов. Дорогой же подарок для облюбовавших местечко под навесом бомжей и бродячих кошек.