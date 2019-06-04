Центральный банк Азербайджана объявил о снижении учетной ставки на 0,25%. Ставка снижена с 8,75% до 8,5%. В качестве факторов для обоснования своего решения ЦБА указывает на ситуацию с уровнем инфляции в стране, благоприятные внешние условия и обновленные макроэкономические ожидания. В принципе, в данном сообщении Центробанка ничего особенного нет, только на сей раз журналисты об этом узнали из сообщения Центробанка, хотя ранее его глава Эльман Рустамов сам извещал нас и обещал продолжать личное общение со СМИ.

Уже более года Центробанк продолжает свою политику, направленную на постепенное снижение учетной ставки. В принципе, общественность страны встречает каждое снижение учетной ставки с одобрением, но многие эксперты относятся к этому важному в финансовой жизни страны событию скептически. Мол, грош цена таким процедурам, ведь они на практике не оказывают почти никакого влияния на банковские кредиты.

Здесь требуется небольшое отступление. В разгар сильнейшего финансово-экономического кризиса, обрушившегося на Азербайджан в 2014-2015 годах, Центробанк резко взвинчивал свои учетные ставки, чтобы хоть как-то сбить волну, грозившую погубить все достижения последних лет в сфере экономики. И это было понятно. После восстановления экономики страны Центробанк предпринимает обратные шаги - по снижению учетной ставки, что вначале также казалось понятным. Ведь надо было как-то снизить кредитные проценты коммерческих банков, чтобы экономика страны могла продолжать свое развитие.

Но сохранялась странная картина, на которую не могли не обратить внимания эксперты. Что до кризиса и девальвации маната, что в самый разгар его, что после кризиса кредитные проценты практически не менялись. Как такое может быть, ведь малейшее изменение учетной ставки ФРС США приводит чуть ли к не революции на мировом рынке. Да, незначительные колебания учетной ставки ФРС действуют не только на кредитные ставки, но и на всю политику банков, да и экономики в целом. Конечно, Азербайджан – это не США, но и в других странах изменения учетной ставки не проходят бесследно.

Но у нас этого не происходит, словно кредитные проценты банков - это нечто, не зависящее от учетной ставки Центробанка. На деле же коммерческие банки являются лишь вторичными кредиторами, первичным же был и остается Центробанк. Это он выдает кредиты коммерческим банкам, которые ссужают ими потребителей, начисляя при этом свои проценты. Конечно, коммерческие банки имеют право поступать в соответствии с собственными интересами. Но это вовсе не означает, что они не должны считаться с заботой, которую старается оказывать им государство. Деньги-то им Центробанк дает государственные, и к ним надо подходить с государственных позиций. То есть банковские кредиты должны служить на пользу государства – нам с вами. Но уже который год пользу от такого подхода извлекают лишь банки.