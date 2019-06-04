Официальный Тбилиси осудил «выборы» в Южной Осетии
Министерство иностранных дел Грузии осудило выборы, проходящие 9 июня на территории Южной Осетии, сообщает Anadolu.
«Так называемые "парламентские выборы" в оккупированном Цхинвальском регионе грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
В Тбилиси назвали выборы «незаконными и противоречащими фундаментальным нормам и принципам международного права».
МИД Грузии призвал международное сообщество «дать должную оценку происходящему на оккупированных территориях страны».
Литва и Эстония уже осудили "выборы", заявив об уважении к целостности Грузии.