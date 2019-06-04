Зеленский предложил «отправить в нокаут» старую систему власти

Президент Украины Владимир Зеленский предложил «нокаутировать» старую систему власти в стране. Об этом он сообщил на съезде партии «Слуга народа», передает агентство News-Front.

Глава государства подчеркнул, что политическая сила стремится не «перезагрузить» старую систему, а установить новую. По его словам, 21 апреля партия, заручившись поддержкой граждан, уже сделала небольшой шаг и выстояла «первый раунд».

«Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — заключил украинский президент.