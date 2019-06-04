ВС Турции уничтожили пещеры и убежище террористов ПКК в Ираке

В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции обнаружили и уничтожили убежище и пещеры боевиков террористической организации ПКК, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, в ходе операции в районе Хакурк обнаружены и уничтожены укрытие и пещеры, которые использовались террористами для изготовления самодельных взрывных устройств.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.